Temptation Island - l’attesa è quasi finita | svelata la data dell’inizio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024): la nuova edizione torna in televisione condotta da Filippo Bisciglia.la datatorna questa estate in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia. In tantissimi attendono l’inizio della prossima edizione che come ogni anno riserverà innumerevoli sorprese. Bisciglia poche settimane fa ha condiviso un nuovo post aggiungendo come didascalia: “Stavo pensando … ma tra poco … #voiconnoi ???”. Tra i tantissimi commenti, i fan di Filippo non vedono l’ora di rivederlo nuovamente in prima serata e scrivono: “E si saremo con te”, “Non sono pronta, mi sto ancora riprendendo da Perla e Mirko”, “Non vedo l’ora di rivederti! Meriti anche altri programmi” e poi ...