(Di giovedì 9 maggio 2024) Il protagonista della sitcomha fatto retromarcia dopo le critiche per le frasi contro il conduttore radiofonico.si èto pubblicamente per i commenti rivolti al conduttore radiofonico, durante la puntata di un podcast, nella quale ha affermato che'manca di abilità comiche'. Una critica che non è stata particolarmente apprezzata sui social e che spinto l'attore a tornare sui suoi passi. "Mi spiace davvero per quello che ho detto sul mio amicoin una chiacchierata con David Spade e Dana Carvey, parlando dell'eccessiva presenza di podcast comici". Discutendo con i due colleghi sull'argomento 'podcast comici',ha esclamato:"...

Unfrosted è disponibile da oggi su Netflix e racconta la lotta tra Kellogg's e Post per il dominio nel mercato dei cereali. Lo scopo è far ridere e ci riesce benissimo

La recensione di Unfrosted : Jerry Seinfeld (a cui vogliamo bene) rivede la battaglia per le Pop-tart in una strampalata commedia che segue le regole dello sketch. Tanti camei (occhio a Jon Hamm!), poca continuità di narrazione. Su Netflix. Lo schema ...

Jerry Seinfeld, la star comica si scusa per aver criticato Howard Stern - jerry seinfeld, la star comica si scusa per aver criticato Howard Stern - Il protagonista della sitcom seinfeld ha fatto retromarcia dopo le critiche per le frasi contro il conduttore radiofonico.

A Chris Rock era stata offerta una parodia dello schiaffo di Will Smith per Netflix - A Chris Rock era stata offerta una parodia dello schiaffo di Will Smith per Netflix - jerry seinfeld voleva che Chris Rock reinterpretasse la scena dello schiaffo di Will Smith nel suo nuovo film per Netflix: il comico ha rifiutato ...

Unfrosted – Storia di uno snack americano: guida allo straordinario cast e ai personaggi del film Netflix - Unfrosted – Storia di uno snack americano: guida allo straordinario cast e ai personaggi del film Netflix - La guida al cast e ai relativi personaggi di Unfrosted - Storia di uno snack americano, il film Netflix disponibile dal 3 maggio 2024.