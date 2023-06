GUIDA TV 9 GIUGNO 2023 | UNA VOCE PER PADRE PIO | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE | LA DIAMOND LEAGUE | I DELITTI DEL BARLUME

Appuntamento giovedì 152023, alle ore 20.00, nell'incantevole cornice de Le Axidie Resort ... Menu a cura dello chef stellato Peppe. Un particolare ringraziamento per il determinante ...... il 13. L'ultima versione del disegno di legge individua nella Federal Reserve degli Stati ... Se approvato, il disegno di legge sarà la primacompleta sulla supervisione e l'applicazione ...Anche Matteo Marzotto, co - driver d'eccezione dell'Auto aAutonoma che sfilerà in pedana, celebrerà la 1000 Miglia del 1953 che fu vinta dallo zio Giannino, indimenticato pilota giunto per ...

Club, festival, guest e superguest: la guida di giugno 2023 Dj Mag Italia

La Polizia Locale e la Croce Rossa di Senigallia nella serata di sabato 10 giugno saranno insieme davanti alla discoteca Mamamia per rendere i giovani maggiormente consapevoli sugli effetti negativi c ...Guido Bodrato (già deputato e ministro, autore del libro). Riascolta i programmi Venerdì 9 Giugno 2023 Riascolta 07.35 jannuzzi in studio 07.37 stampa e regime di f. fratello 09.07 notiziario del ...