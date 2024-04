Prima Pagina IN Edicola | Gudmundsson-Inter - formula alla Frattesi

(Di venerdì 26 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT: l’studia una. Prestito con obbligo di riscatto. I campioni d’Italia insistono per avere la punta islandese: 13 gol con il Genoa. TUTTOSPORT Terna femminile. Così-Toro entra nella storia.volta in Serie A. Di Gregoria, c’è l’intesa con la Juve. Superata la concorrenza: la cena ...

2024-04-25 09:00:00 Arrivano conferme: Con la stagione che si avvia verso la fine di tutte le competizioni, le Prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al mercato. La Gazzetta dello Sport apre con Joshua Zirkzee in primo piano: “Derby per un’altra stella”, titola il ... Continua a leggere>>

Ex deposito di munizioni di Mitholz: stato del progetto e misure di sicurezza - Berna, 25.04.2024 - Gli scavi di sondaggio nel cunicolo ferroviario dell’ex deposito di munizioni sono stati completati e hanno fornito informazioni preziose per lo sgombero delle munizioni e l’attuaz ...

Continua a leggere>>

Usa: numero compromessi case +3,4% a marzo, sopra attese - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 25 apr - A marzo, il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti e' notevolmente aumentato, contro attese per un dato invariato. L'indice e' st ...

Continua a leggere>>

pagina 2 | Juve, ossigeno per i bilanci: se tutto va come deve andare avrai 120 milioni! - Un po’ di ossigeno arriverà, come scritto, dai milioni in arrivo nell’estate 2025 dal Mondiale per Club, che non saranno i 50 milioni auspicabili ma si attesteranno comunque sui 20, a salire. Per quan ...

Continua a leggere>>