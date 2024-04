Atletica - Diamond League Suzhou 2024 | programm - ora -i, -tv, strea -ing, chi parteciperà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sabato 27 aprile andrà in scena la seconda tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Appuntamento aper il secondo evento in Cina dopo quello di apertura andato in scena sabato scorso a Xiamen. Si preannuncia grande spettacolo, con tantissimi fuoriclasse pronti a mettersi in grande mostra e a scaldare i motori in vista degli appuntamenti più importanti di questa intensa stagione agonistica. L’Italia spera in una grande prestazione da parte di Mattia Furlani, stella di una gara di salto in lungo che prevede la presenza anche di Marquis Dendy, Tajay Gayle, Carey McLeod, William Williams. Lo svedese Armand Duplantis, freschissimo del nuovo record del mondo di salto con l’asta (6.24 metri), cercherà un nuovo squillo. Nel salto in alto nuova sfida tra il qatarino ...