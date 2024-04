Bronzetti-Rybakina oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luciase la vedrà contro Elenanel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La romagnola ha esordito in maniera molto convincente alla Caja Mágica, rifilando un doppio 6-3 alla qualificata transalpina Varvara Gracheva. Adesso la missione è quasi impossibile contro la numero quattro del mondo, che da pochi giorni ha trionfato in quel di Stoccarda, attestandosi nuovamente su degli splendidi livelli di forma. Tra le due giocatrici si tratta del primo incrocio diretto della carriera, conche partirà nettamente sfavorita in base alle previsioni dei bookmakers. Per l’azzurra, in caso di exploit contro l’ex vincitrice di Wimbledon, ci sarebbe un terzo turno contro una tra l’ucraina Marta Kostyuk oppure ...