Turismo - il meteo rinvia il tutto esaurito Meno italiani alle Cinque Terre

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Spezia, 26 aprile 2024 – Neppure stavolta il tanto auspicato sold out è stato raggiunto. Certo, le prenotazioni sono comunque molte e soddisfacenti, ma ben lontane dal raffigurare un territorio preso d’assalto dai turisti in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Colpa delincerto che, come in occasione delle festività pasquali, ha frenato l’assalto allo Spezzino. A fotografare la situazione sono i titolari delle strutture ricettive, che sottolineano comunque il buon numero di prenotazioni da parte di visitatori, in maggioranza stranieri. "Sul fronte delle prenotazioni siamo a buon punto, sono occupate il novanta per cento delle camere – assicura Eugenio Bordoni, titolare di Arbaspaa, una delle principali agenzie che opera–, l’unica nota negativa è rappresentata dal ...