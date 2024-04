MotoGP oggi in tv - GP Spagna 2024 | orari prove liber - streami -g, programma TV8 e Sky

“Non tutti i weekend potranno essere come Austin, ma l’importante è lottare per le prime posizioni. Jerez è un’ottima possibilità di poter continuare a lottare per le posizioni di vertice. Possiamo essere competitivi anche qui”. Lo ha detto il pilota della Aprilia, Maverick Vinales, in conferenza ...

Continua a leggere>>

“Il weekend di Austin per me è stato difficile, ma sono comunque riuscito a salvare la mia gara, nonostante la caduta in qualifica e la partenza poco brillante. Sono riuscito a portare punti importanti. Qui a Jerez ci saranno tanti tifosi e il mio obiettivo è tornare sul podio in questa pista: ...

Continua a leggere>>