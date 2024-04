Francesco Benigno fra clausole contrattuali e vaccini | Ho firmato e ci sono rimasti male

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 aprile 2024)è tornato in Italia e oggi ha realizzato una lunghissima diretta su Instagram dove ha parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Fra, complotti e cospirazioni il racconto diventa un po’ confuso, ma tant’è. Inizialmente l’attore ha raccontato che quando è stato chiamato dall’ufficio casting de L’Isola dei Famosi ha accettato di partecipare a due condizioni: nessun vaccino non obbligatorio e nessun salto dall’elicottero. Accettati questi due aspetti avrebbero proceduto alla stipula del contratto e alla realizzazione della clip di presentazione. “È stata una lunga trattativa. Ho chiesto se erano sicuri di prender me, in quanto in questi quindici anni qualcuno mi aveva giurato che non mi avrebbe più fatto lavorare“. I primi problemi con la produzione ...