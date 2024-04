Riassunto | Alpha Blue Ocean Group ed Europlasma - esperti in soluzioni di disinquinament - annunciano la firma di un nuovo accordo di finanziamento da 30 milioni di euro

(Di venerdì 26 aprile 2024) DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Environmental Performance Financing (EPF), una filiale del gruppo, è orgogliosa di annunciare l’inizio della collaborazione con(ALEUP:FP), leader nelledio, recupero dei materiali e decarbonizzazione, per la creazione di undiobbligazionario. Ilmira a sostenere la crescita e lo sviluppo del Gruppo, in particolare in iniziative chiave quali: L’acquisizione di MG-Valdunes:ha ottenuto il via libera per l’acquisizione dei beni sociali di MG-Valdunes, un passo fondamentale per il rafforzamento della supremazia industriale e il rilancio delle ...

AKA Gamma Omicron Omega Chapter to present Fashionetta Promising Pearls Gala - Seven Promising Pearls ages 4 to 18 from the East Texas area will be presented at the gala, as well as the recognition of a silver member.

Continua a leggere>>

CariGenetics Congratulates Kappa Winners - CariGenetics congratulated the Bermuda Alumni Chapter of Kappa alpha Psi Incorporated on another triumphant Kappa Classic tournament. A spokesperson said, “Special recognition goes out to the nine ...

Continua a leggere>>

IAU: Buy The Gold Price Dip (Technical Analysis) - Shares Gold Trust ETF has broken out of a multi-year resistance level, indicating potential for further upside. Explore more details here.

Continua a leggere>>