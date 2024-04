' Egitto teme profughi da Rafah - fretta per l' accordo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Secondo funzionari israeliani, citati da Ynet, l'i "di guerra" palestinesi che potrebbero entrare nel Sinai in seguito all'assalto a, e quindi hadi proporre una Hamas ritenendo che questo potrebbe comportare il rinvio dell'operazione nella città meridionale, come hanno rivelato gli stessi media del Cairo. Intanto, la squadra negoziale israeliana ha ricevuto il "via libera" dal gabinetto di guerra con un mandato preciso: "Flessibilità nella posizione di Israele in modo che, se ci fosse un cambiamento per la pressione militare, sarà possibile andare avanti rapidamente con un".