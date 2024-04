Prato - la lotteria della Lega per il candidato in Comune | Posto in lista a chi propone l’idea migliore

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una «» senza premi materiali, né soldi, in palio. Ma unnellaper le elezioni comunali adell’8-9 giugno. È la proposta lanciata dalla sezione provincialepratese. Il concorso si chiama «Proponi e vinci»: i dirigenti hanno deciso di riservare uno dei 32 posti in«a chi saprà presentare, più innovativa e fattibile, di qui al 30 aprile tramite messaggio privato su Whatsapp o mail», si legge sul post Facebook– Salvini Premier. «Una vera e propria» dove non si verrà estratti a sorte, se non nel caso in cui due o più idee saranno ritenute valide, interessanti e potenzialmente utili alla ...

Prato , 20 marzo 2024 - Per la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie, in programma domani (giovedì 21 marzo), sarà presente in Palazzo comunale alle 9:30 Giovanni Chinnici, il figlio del giudice Rocco Chinnici, che racconterà la vita di suo padre e del suo impegno nella lotta ... Continua a leggere>>

Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni sono stati condannati anche in Appello per peculato e turbata libertà. Secondo l'accusa, i due avevano comprato per conto di Lombardia Film Commission un capannone di Cormano (Milano) valutato circa 350mila euro per 800mila euro arrivati da fondi pubblici .Continua ... Continua a leggere>>

