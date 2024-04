I briscoloni per le Regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo amministrative ed Europee, Emilia-Romagna e Marche si avviano al voto per le: praticamente un 'incubo' elettorale. E se proprio la candidatura di Stefano Bonaccini, governatore uscente lungo la via Emilia, apre una partita accesissima con un voto anticipato probabilmente a novembre, nelle Marche la situazione si sposta di qualche mese in avanti (obiettivo 2025) con il tentativo di bis di Francesco Acquaroli. Fermiamoci proprio ad Ancona, sede del palazzo regionale. Acquaroli verrà certamente ricandidato, non solo per la vicinanza a Giorgia Meloni, ma peer il consenso crescente nella propria area di influenza . Il favorito per combatterlo, sul fronte del centrosinistra, è Matteo Ricci, il sindaco uscente di Pesaro che si candida alle Europee ma, complice la presenza nella competitiva circoscrizione di centro, nell'ultima settimana ha visto le possibilità ...