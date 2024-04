Olivitaly Med - dal 4 maggio 3 giorni per celebrare l' olio extravergine

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Saranno tre giornate imperdibili non solo per i tanti appassionati dima anche per chi voglia regalarsi un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Sono queste le premesse che caratterizzano la prima edizione diMed, in programma da sabato 4 a lunedì 6, presso il Castello di Rocca Cilento (Lustra-Salerno). Ricco il programma che prevede una serie di convegni che toccheranno temi quali la salute, il turismo, la ristorazione e il futuro di un prodotto di cui molto si parla ma che pochi realmente conoscono. Fra i partecipanti ci saranno i più importanti player del settore, riuniti in quella che promette di essere la più importante manifestazione dedicata all'EVO del Centro-Sud.Lo testimonia anche la qualità delle masterclass, che offriranno ai visitatori l'opportunità di scoprire i ...