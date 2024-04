Formula 1 - gara GP Miami 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Lewis Hamilton commenta il Gran Premio di Cina al termine di una gara in rimonta che lo ha visto terminare nono: “Non è andata meglio del previsto, ci aspettavamo di essere da qualche parte lì intorno. Pensavo che forse all’inizio avrei toccato qualcuno perché non ho mai avuto così tanto ... Continua a leggere>>

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina, perché questo weekend va in scena anche la prima Sprint del 2024 con il nuovo format: le qualifiche valide per la gara sprint già disputate al venerdì (qui il risultato), al sabato ...

Continua a leggere>>