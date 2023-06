Gli italiani amano il treno e leggere in treno

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 giugno 2023) I viaggi inpossono essere un momento di svago, relax o concentrazione, a seconda del tipo di viaggio che si sta intraprendendo e del tempo a disposizione. Trainline, app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, ha recentemente commissionato all’istituto di ricerca Eumetra MR uno studio volto a indagare le tipologie di intrattenimento dei viaggiatori in, con un particolare focus sulle loro preferenze di lettura. Secondo i dati raccolti, l’88% di chi viaggia spesso inha letto almeno un libro nell’ultimo anno, dato superiore all'81% relativo alla totalità degli. In generale, il 29% dei passeggeri legge durante i viaggi sui mezzi pubblici, sfruttando il tempo a disposizione per raggiungere la propria meta e, di essi, ...