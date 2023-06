Gabriela e Giuseppe | la prima coppia di Temptation Island | “Lui iscritto a un sito di incontri”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi sono cominciate le registrazioni della nuova edizione di, che dopo una pausa di un anno tornerà in onda a partire dal prossimo 26 giugno. Il profilo del programma mariano ha appena pubblicato il video di un, quella formata da. La ragazza ha rivelato che pochi mesi fa ha scoperto che il suo ragazzo si era(usando per errore il numero di telefono di lei) ad unper. Ovviamente da quel momento qualcosa si è incrinato e per questo motivo lei ha deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia., le parole della ragazza: “Ho scoperto che lui si eraa undi ...