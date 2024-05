Toti arrestato - lo spettro delle elezioni anticipate in Liguria | cosa potrebbe succedere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Le forme hanno potuto indurre equivoci ma in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito". A dirlo è stato Stefano Savi, difensore di Giovannifinito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio. In attesa dell’interrogatorio di garanzia del governatore della, in programma domani alle 14, continuano i ragionamenti fra i vertici politici dei partiti di centrodestra che sostengono la giunta regionale ligure.