Traffico Roma del 09-05-2024 ore 08 | 30

(Di giovedì 9 maggio 2024) Luceverdeattenzione sul Raccordo Anulare anche per un incidente in carreggiata interna Ci sono code a tratti tra Casilina e Pontina in esterna rallentamenti code dall’uscita Trionfale Ottavia quella per via del Pescaccio stessa situazione tra BivioFiumicino e Pontina e tra Prenestina e Tiburtina in coda sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale est in tangenziale fino al bivio con la 24 verso la galleria Giovanni XXIII in direzione stadio sempre dalla 24 code anche verso San Giovanni fino a viale Castrensein coda sul viadotto della Magliana da Parco dei Medici verso via Laurentina resta intenso ilsulle consolari verso il centro della capitale su via Flaminia via Salaria file rispettivamente tra Labaro e Corso Francia è da via di Villa ...

Due ladri specializzati nei furti in appartamenti sono stati arrestati e con loro avevano due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo. Il primo viene chiamato ' Topolino Decoder ' e l'altro era una 'chiave ...

Alle ore 8.30 di oggi 22 aprile la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato tre mezzi (12A, 10A, AB10) per un incendio bus turistico sulla corsia esterna dell’A90, in corrispondenza dell’uscita tra Casilina e Prenestina. Al momento ...

Sciopero dei taxi il 21 maggio per presunti favori a Uber. Il governo smentisce - Sciopero dei taxi il 21 maggio per presunti favori a Uber. Il governo smentisce - Urso ha accolto una delegazione e ha condiviso le preoccupazioni legate alla scarsa disponibilità di vetture che svolgono il trasporto pubblico di persone nelle grandi città, soprattutto in vista ...

Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo - Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo - roma, 8 mag. (askanews) - Bagno di folla sotto la pioggia per Rafa Nadal a Piazza del Popolo a roma dove per la prima volta è stato allestito un campo in terra rossa in occasione degli internazionali ...

Serena Bortone punita per il caso Scurati, la lettera di contestazione disciplinare della Rai e il «danno reputazionale» - Serena Bortone punita per il caso Scurati, la lettera di contestazione disciplinare della Rai e il «danno reputazionale» - Sul caso Scurati l’istruttoria della Rai non è chiusa. Ma intanto l’azienda ha inviato una lettera di contestazione disciplinare alla conduttrice Serena Bortone per il post pubblicato sui propri ...