I pronostici di giovedì 9 maggio | Europa League e Conference League

(Di giovedì 9 maggio 2024) Idi: si giocano le semifinali di andata dicon in campo Atalanta e Roma. Atalanta e Roma stasera andranno a caccia di una finale storica in una competizione diventata stregata per le italiane: l’ultima vittoria di una squadra di Serie A risale al 1999 quando l’si chiamava ancora Coppa UEFA. A provare a interrompere il digiuno sarà però molto probabilmente l’Atalanta, che ha le carte in regola per eliminare il Marsiglia dopo l’1-1 dell’andata. L’allenatore dell’Atalanta Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itPer la Roma l’impresa è ben più ardua: sconfitta 2-0 all’andata giocherà in trasferta col Bayer Leverkusen ...