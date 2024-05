Sella Cento - questa vale doppio In Sicilia senza Delfino e Mitchel - si aggrappa a Mussini e la spunta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) moncada agrigento 7984 MONCADA : Sperduto 15, Chiarastella 17, Ambrosin 15, Meluzzi 17, Polakovich 6, Caiazza, Traore’, Morici 6, Cohill 3, Peterson. All. Pilot.: Palumbo 18,27, Toscano 9, Archie 2, Bruttini 17, Bucciol, Pavani, Musso 5, Moreno 5, Ladurner 1. All. Mecacci. Arbitri: Foti, Giovannetti e Tallon. Note: parziali 27-27; 45-51; 61-64. Nel segno di. La vincel e), sudando come non mai, sul campo di un’Agrigento ormai spacciata ma vogliosa di combattere fino alla fine. Ed è lì che è salito in cattedra il play reggiano, con tre siluri mortiferi che ribaltano in pochi secondi la partita e regalano alla Benedetto due punti ...