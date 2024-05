Lucchese - Il presente & il futuro Iscrizione | tanti gli obblighi da rispettare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) In attesa che il presidente Bulgarella renda noto il nome del nuovo direttore sportivo, l’attenzione si sposta sui play-off che lanon è riuscita a centrare dopo due stagioni consecutive. Non è un caso che, a farla da protagoniste, siano le seconde squadre di Juventus ed Atalanta (si dice che l’anno prossimo arriverà in Lega "Pro" anche il Milan "2"). Nel primo turno "secco" c’è stato un risultato sorprendente, quello del Rimini, che è andato a vincere al "Barbetti" di Gubbio, là dove laera, invece, era stata battuta. E, così, dopo diverse stagioni, anche la squadra di Braglia è uscita di scena al primo turno. Il gol-partita dei romagnoli di Troise è stato messo a segno dal centravanti Cernigoi, a cinque minuti dalla fine. Da ricordare che il Rimini è entrato come decimo nella "griglia" dei play-off e, dunque, il suo risultato è ...