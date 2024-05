Virus B delle scimmie - c’è un caso di contagio all’uomo | i rischi sono altissimi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un tragico evento ha riportato l’attenzione sul, un patogeno che può infettare gli esseri umani e che ha una mortalità estremamente elevata, vicina all’80 percento. Questo, strettamente correlato ai più comuni herpes simplex1 e 2, può essere trasmesso attraverso morsi, graffi o contatto con fluidi corporei diinfette. Proprio nei giorni scorsi, a Hong Kong, un uomo è stato infettato mentre si trovava al Kam Shan Country Park, un parco dove vivono circa 2.000 macachi. Dopo essere stato ferito da uno di questi animali, ha iniziato a sentirsi poco bene ed è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. IlB, conosciuto anche come Herpessimiae, è stato scoperto nel 1932 e si ritiene ...