L’ appalto affidato senza gara alla Webuild di Salini, un modello che il governo vorrebbe replicare per il ponte sullo Stretto ma sul quale l’Autorità anticorruzione ha già acceso un faro

Il primo cittadino: «Sta a Giov anni decidere cosa fare, Genova e la Liguria non si fermano. E’ vero, in porto è un assalto alla diligenza ed è giusto così»

Giustizia. L'inchiesta di Genova si allarga alla diga nel porto - L'opera in costruzione è tra le dieci più importanti del Pnrr. A casa dell'imprenditore Spinelli trovati 200mila euro. Riflettori accesi anche sui finanziamenti regionali al Salone Nautico

Regione Liguria, l'inchiesta si allarga: altri indagati, anche il commissario del porto di Genova | Toti: "Determinato a chiarire" - Dopo la tempesta e gli arresti, venerdì inizieranno i primi interrogatori. Si inizia con l'a.d. (sospeso) di Iren Paolo Emilio Signorini. Toti sarà ascoltato alle 14

Inchiesta Genova, in Liguria il centrodestra prova a sopravvivere a Toti anche con un artificio legale - E il nome di Massimo Nicolò, ex vicesindaco di Genova, gira negli ambienti del partito di Meloni. Era già una opzone alternativa a Toti, prima che scoppiasse lo scandalo. E infatti si stanno