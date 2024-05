MotoGP - Enea Bastianini | Mi piace Le Man - dai test a Jerez buone sensazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) In cerca di feeling.spera e confida di trovare le giustein vista del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di Le Mans, in Francia, il pilota romagnolo vorrà cancellare il week end in Spagna non così fruttuoso come si sarebbe aspettato. Il quinto posto dide la Frontera ha un po’ rappresentato gli attuali problemi cheha nel gestire la GP24, ovvero trovare il ritmo fin da subito e riuscire ad avere un rendimento costante nel corso della gara domenicale. Vedremo sul tracciato transalpino saprà essere maggiormente incisivo. “Sono contento di tornare a Le Mans dove l’anno scorso non ho potuto correre a causa dell’infortunio. È sicuramente una pista amica visto che nel 2022 sono riuscito a ottenere una vittoria. Dopo il ...