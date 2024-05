Tennis - l’importante appuntamento Città di Santa Croce Qui la meglio gioventù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Al via sabato con le qualificazioni la 44esima edizione del Torneo ITF giovanile "di" Mauro Sabatini, organizzato dal Tcsull’Arno (Pisa), che vedrà protagonisti alcune dellete e deiti under 18 più forti del pianeta. Sono attesi, infatti, ben undici giocatori e giocatrici tra i primi 20 delle classifiche mondiali. "Consi conclude il trittico di tornei internazionali giovanili organizzato in Toscana - spiega Luigi Brunetti, presidente del comitato regionale FITP - dopo Firenze e Prato, e il torneo del Cerri è sicuramente il più importante per grado e livello". Nella storia del torneo compare il nome di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open a gennaio e attuale numero 2 ...