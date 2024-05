Milano - poliziotto accoltellato in stazione | è grave Arrestato un marocchino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilè stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, operato d'urgenza a seguito dell'emorragia riportata per la lesione di alcuni organi

Un poliziotto è stato accoltellato da un immigrato di origini marocchine e irregolare nella stazione di Lambrate, a Milano . L'agente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda ed è in gravi condizioni. L'aggressore l'ha colpito con ...

