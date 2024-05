Bonus nido in ritardo - famiglie in attesa dei pagamenti | cosa succede

E' operativa la nuova funzionalità che permette a tutte le sedi sul territorio di procedere con la gestione delle domande per il Bonus asilo nido : lo fa sapere l' Inps . In queste ore sono state messe in pagamento le prime domande accolte. L'articolo ...

L’Inps rende noto che è operativa la nuova funzionalità che permette a tutte le sedi sul territorio di procedere con la gestione delle domande per il Bonus Asilo Nido . Già in queste ore, assicura l’ente, sono state messe in pagamento le prime ...

Dopo la grande preoccupazione dei genitori che attendevano con ansia il pagamento del bonus asilo nido , in regola fino al mese di dicembre 2023, ma che dall’inizio dell’anno non avevano visto ancora nessun accredito , finalmente arrivano notizie ...

