La buona notizia Premi per l’utilizzo degli italiani I biancorossi ’battono cassa’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non solo risultati, anche ’linea verde’. L’Estra Pistoia si è infatti aggiudicata un bel gruzzolo di risorse (intorno ai 70mila euro, secondo le prime stile) relativo aidi valorizzazione perdei giovani. Nello specifico, Pistoia è quarta nella categoria Under 23 e terza in quella Under 26. Nella prima classifica, che coinvolge tutte le società, c’era in palio uno di 250mila euro da suddividere tra le prime 5 società che hanno ottenuto la miglior percentuale di utilizzoatleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale è effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato), più altri bonus. Dopo l’elaborazione finale dei minutaggi, l’Umana Reyer ...