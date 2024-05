Il Circolo tennis Marina di Grosseto approda alla fase regionale categoria D3

Anche per me è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili, mi accodo al treno di quanti osano criticare Antonio Scurati . Faccio appello a tutto il mio ardimento e affronto il rischio di essere intruppato nel girone infernale di coloro che lo ...

Anche per me è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili, mi accodo al treno di quanti osano criticare Antonio Scurati . Faccio appello a tutto il mio ardimento e affronto il rischio di essere intruppato nel girone infernale di coloro che lo ...

Una nuova attività per il circolo Wheelchair Maremma. - Una nuova attività per il circolo Wheelchair Maremma. - A Porto Ercole arriva infatti il primo campo di pickleball in provincia di Grosseto. Considerato una via di mezzo tra tennis e padel, con racchette che ricordano un po’ quelle del beach tennis, il pic ...

Torneo open di Primavera. Sugli scudi Andrea Di Felice - Torneo open di Primavera. Sugli scudi Andrea Di Felice - Si sono concluse le finali del torneo open di Primavera a Porto San Giorgio, con partecipanti da tutto il centro Italia. Vittoria di Leonardo Angeloni e Aurora Gibellieri. Organizzazione elogiata.

Tennis, tutti i risultati del “Città di Forlimpopoli” del “Trofeo del Gelso” - tennis, tutti i risultati del “Città di Forlimpopoli” del “Trofeo del Gelso” - FORLIMPOPOLI. Sui campi del tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli avanza il torneo di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), la prima ...