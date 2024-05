A che ora Arnaldi-Machac oggi e dove vederlo in tv | programma ATP Roma 2024 - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024), giovedì 9 maggio, Matteofarà il proprio esordio negli Internazionali d’Italiadi. Il ligure giocherà sul campo centrale il suo incontro con il ceco Tomas. Non sarà un esordio semplice per, opposto a un giocatore che per caratteristiche gli ha sempre dato problemi e contro cui non ha mai vinto. Vedremo se l’allievo di Alessandro Petrone saprà trovare le contromisure al gioco del suo avversario, cercando un tennis più regolare e non di strappi, andando a pizzicare più volte il lato destro di, che non è così solido come quando esegue il rovescio. Verosimilmente, le condizioni della terra rossa del Foro Italico saranno piuttosto lente e vedremo chi riuscirà ad adattarsi al meglio.ha voglia di ...