Elisabetta Canalis | nuova vita e nuovo look | il taglio di capelli manda in tilt i fan

Vita nuova, look nuovo.ci dà un taglio. Forbici e stola: et voilà, un nuovo look per l'ex velina di Striscia la notizia. Su Instagram , Eli pubblica dei selfie mentre è seduta in un salone di Milano, ...LA SPERANZA DEI FOLLOWER -pubblica una vecchia polaroid in cui appare sorridente mentre abbraccia Maddalena Corvaglia. A corredare l'immagine, l'emoji di una risata e la scritta 'The monster', per scherzare ...Da gennaio di quest'annoha cambiato casa. Indirizzo Los Angeles. I lavori che stanno interessando la villa nuova, la stessa che sta rendendo felicema che allo stesso tempo le sta prendendo ...

“Ridicola”: Elisabetta Canalis ha esagerato questa volta | Ai fan il dettaglio non è sfuggito ... Italianotizie

Elisabetta Canalis, la splendia showgirl sarda nuovamente nel mirino. Qualcosa sui Social non convince appieno.Un giro sul tre ruote, poi tappa in una pasticceria per assaggiare i deliziosi pasticciotti salentini. Le pagine sociale di Elisabetta Canalis raccontano una giornata a Ostuni, la “Città bianca” di Pu ...