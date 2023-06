De Laurentiis attende Italiano | il tecnico chiederà a Commisso di liberarlo

Del'esito dell'incontro di oggi tra il presidente della Fiorentina, Commisso , e Vincenzo Italiano, per capire se ci saranno i margini per trattare con l'allenatore viola per il ...Denon preme,l'esito del summit. Il nodo fondamentale per la permanenza del tecnico sono le garanzie di Commisso Db Praga (Repubblica Ceca) 07/06/2023 - finale Conference League / ...80/100 milioni una valutazione che però Denon vuole neanche fare. Non si ascoltano ... Sisolo l'incontro e la firma, il miglior calciatore della Serie A resta a Napoli.

Italiano, oggi vertice con Commisso: si parlerà di futuro. De Laurentiis attende CalcioNapoli1926.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come riporta La Repubblica, ha intenzione di attendere (ma non in eterno) Vincenzo Italiano.ADL aspetta l’esito per capire se sarà possibile avviare il dialogo con Vincenzo e intanto sonda un altro profilo ...