Alessandro Impagnatiello e il video in cui pulisce le tracce di sangue sulla rampa delle scale Sfuma la pista del complice

È in programma per oggi l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa il 27 maggio dal compagnoa Senago, nel Milanese. Tanti gli aspetti che si cercheranno di chiarire con l'esame autoptico: ieri inquirenti e investigatori si sono riuniti in Procura per stilare la lista ...La cittadina natale della 29enne, uccisa quando era incinta di sette mesi dal compagno, reo confesso, ha voluto, con la manifestazione organizzata dall'amministrazione ...... la 27enne incinta al settimo mese brutalmente assassinata dal suo fidanzato. Spunta un video che incastra definitivamente il killer di Senago , il barman viene ripreso ...

Giulia Tramontano, Impagnatiello ripreso mentre pulisce le scale tre giorni dopo omicidio Sky Tg24

È stata letta dal parroco di Sant'Antimo, Don Salvatore, al termine di una partecipatissima fiaccolata, una lettera scritta dai familiari di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno, Alessand ...È in programma per oggi l’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. Tanti gli aspetti ...