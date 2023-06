(Di giovedì 8 giugno 2023) La storia della BMX Racing alle Olimpiadi cominciò nel 2008, quando il CIO ammise questa disciplina ai Giochi di Pechino. E’ uno sport che combina abilità, coraggio ed immensa velocità da parte dei protagonisti. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 48 atleti (24 uomini e 24 donne) si contenderanno il podio in questa specialità. L’Italia è stata presente nella BMX alle Olimpiadi 2008 e 2012, in entrambe le edizioni con Manuel De Vecchi (nel primo caso si fermò in semifinale, nel secondo venne eliminato ai quarti), mentre a Rio 2016 nessun azzurro ha ottenuto il pass. Infine, a Tokyo 2020, l’unico atleta italiano in gara è stato Giacomo Fantoni. Tuttavia, mai una donna azzurra ha potuto esordire nelle gare a Cinque Cerchi. Tabù che proverà ad essere sfatato prossimamente da una giovane e talentuosa racer che si sta distinguendo a livello internazionale, ...

“Saranno Campioni”: Francesca Cingolani, l'italo-argentina che può lanciare la bmx OA Sport

