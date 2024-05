Mattarella | Dall' avvio dell' integrazione - l' Ue vive la fase più critica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 9 maggio 2024) "del processo dila storia europeaforse lapiùa sua storia . La sicurezza del nostro continente è scossa da conflitti che non abbiamo conosciuto in epoche recenti. Il nostro vicinato è segnato da crisi che sarebbe illusorio ritenere confinate a focolai localizzati". Lo scrive il Presidentea Repubblica, Sergio, in occasionea celebrazione...