Come affrontare il tema della disinformazione L’intervento di Caligiuri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Larappresenta l’emergenza educativa e democratica di questo tempo. Non è certamente un fenomeno nuovo, ma adesso attraverso le tecnologie digitali arriva in modo pervasivo direttamente a ognuno di noi. Infatti, ritengo che oggi il campo di battaglia per la conquista del potere sia rappresentato dalla mente delle persone, oltre la quale non può esserci altro. Al dominio dei mari, del centroterra, dell’aria e dello spazio è subentrato, attraverso il cyberspazio, la mente delle persone. Dal mio punto di vista, viviamo in una vera e propria societàche si manifesta in un modo molto preciso: la dismisura dell’informazione da un lato e il basso livello di istruzione dall’altro. Questa circostanza determina un corto circuito cognitivo che allontana dalla sempre difficile ...