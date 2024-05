Atalanta-Marsiglia - 23 convocati da Gasperini De Ketelaere favorito nel tridente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Come ampiamente prevedibile, alla fine Sead Kolasinac non ce la fa. Il bosniaco non è nell’elenco deidiramato da Gian Pieroper, in programma alle 21 al Gewiss Stadium. Per la semifinale di ritorno il tecnico al termine della rifinitura ha nominato 23 giocatori, senza sorprese rispetto a quelle che erano le attese. Oltre al numero 23 nerazzurro (ex della serata), sono assenti anche Holm e Toloi, unico che mercoledì ha iniziato a svolgere già lavoro individuale. Assente Palomino, fuori dalla lista Uefa: per dare profondità alla difesa sono statidue centrali dell’Under 23, Comi (2005) e Bonfanti (2003) più l’esterno Palestra. Curiosamente, martedì sera sono tutti e tre scesi in campo nella sfida del primo turno dei play-off vinta 3-1 contro il ...