Fagioli | Ho scommesso anche 5 mila euro in un colpo solo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Continua il tour diin attesa della fine della squalifica per calcioscommesse. Come riporta il Corriere di Torino, “nella giornata di ieri Nicolòha fatto visita a 300 allievi di diverse scuole di Torino” e ha raccontato “il suo calvario che però sta per terminare”. «Sono pentito di quello che ho fatto» «Mi sono pentito di quello che ho fatto. La Juve – le parole del giocatore riportate dal Corriere di Torino – mi è stata molto vicina. Tutti: società, mister e compagni di squadra. Come l’hanno presa? Beh, ovviamente non erano felici. Ma mi hanno aiutato nel mio percorso. Il club sa che ho capito il mio errore. Tutti sbagliamo, bisogna imparare e ripartire». Il Corriere continua. “non ha voluto rivelare quanti soldi ha giocato e perso, ma ha raccontato di aver5 ...

