Lo scandalo del Bernabeu conferma che il calcio non può più stare senza Var

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non che ce ne fosse bisogno, ma il caotico finale della sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco che ha spedito gli spagnoli a Wembley a giocarsi la Champions League, ha dimostrato ancora una volta come ildel presente e del futuro non possano più fare a meno della tecnologia. Eppure in campo c’era Szymon Marciniak con una squadra di collaboratori eccezionali, la migliore al mondo se è vero che il direttore di gara polacco ha fischiato (tra mille altre cose) la finale del Mondiale 2022 Argentina-Francia, quella della Champions League 2023 a Istanbul (Manchester City-Inter) e del Mondiale per Club successivo. Insomma, il top assoluto sia per la Fifa che per la Uefa. Ebbene, il miedo escenico del, quel senso di paura che attanaglia avversari e non solo quando si trovano sul prato verde di Madrid – definizione presa in prestito da Jorge ...