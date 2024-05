Il Giro d' Italia tra Jasper Skybby - Giacomo Puccini e la fuga del Principe Calaf

(Di giovedì 9 maggio 2024) Verso la fine degli anni Ottanta, se non ricordo male a partire dalla primavera del 1988, le corse di ciclismo che venivano trasmesse dalla Rai erano introdotte da una sigla di poco più di un minuto. Tutto iniziava con delle riprese aeree di una strada di montagna, una sinuosa traccia tra boschi e alpeggi, vette e cieli forse dolomitici, insomma un paesaggio idilliaco “sporcato” da scritte dalla dubbia videografica che dicevano: "Rai Radio Televisionena Testata Giornalistica Sportiva in collaborazione con Federazione Ciclisticana – Lega Ciclismo Professionistico". Il peggio però doveva ancora arrivare. I frames in bianco e nero virato seppia inquadravano Coppi e Bartali che si scambiavano una bottiglia d’acqua mentre pedalavano in salita, ma le immagini s’intuivano appena dietro le patacche dei loghi degli sponsor – un marca di caffè, di ...

