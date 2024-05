Calcio | parità di genere - la LND ottiene la certificazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un impegno e un’attività quotidiana sul territorio che unisce, in particolare, ilalla sostenibilità e alla responsabilità sociale. La Lega Nazionale Dilettanti col Presidente Giancarlo Abete ha ricevuto il certificato didi, consegnato dall’ing. Eleonora Pagani, Service Line Director del Solutions Development Center di Bureau Veritas Italia, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e. La, che testimonia il raggiungimento degli obiettivi didinel proprio contesto, valorizza il percorso costruito dalla Lega Dilettanti in sinergia con i suoi 337 dipendenti e il supporto dell’Area Responsabilità Sociale della stessa Lega. “Laper la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? Conclusione da distanza ravvicinata di Rantala , che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. 52? Occasione Italia! Cross in mezzo di Cambiaghi dove né Cantore né Galli riescono a deviare verso ...

Olympiakos - Aston Villa: diretta live e risultato in tempo reale - Di fatto, le ricevitorie quotano alla cifra di 3.40 la vittoria dei greci, mentre a 3.65 il risultato di parità tra le due squadre. Il fischietto tedesco Felix Zwayer dirigerà questo incontro che si ...

Beltran porta la Fiorentina in finale - La gara è quindi in parità con la gara d'andata. I viola provano subito a tornare in vantaggio ma ... ginocchiata in area di Mechele sul neo entrato Nzola, che vale il calcio di rigore. Beltran non ...