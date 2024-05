Torino | l’imprenditore Valentino Ganz ucciso da un bus di linea VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Investito edal bus della-Pinerolo-Oulx. E’ morto così, Presidente della Asit, società leader nella distribuzione di sistemi di comunicazione, fonia esorveglianza. Per69enne nulla è stato possibile. L’impatto ha causato il decesso sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari che non hanno potuto salvarlo, gli agenti della polizia locale che adesso cercheranno di ricostruire la dinamica per accertare le responsabilità. Perchéè stato investito mentre era sull’attraversamento pedonale regolato da semaforo che si trova all’incrocio con la via Assietta del capoluogo piemontese. Soprattutto, bisognerà chiarire se dalla vittima o dal conducente del bus non è stato rispettato il colore del semaforo al momento ...