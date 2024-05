WWE | Raw andrà in onda su USA Network fino a fine 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 9 maggio 2024) La trattativa per il rinnovo dei diritti tv ha portato grandi novità in casa WWE. Come sappiamo, My Night Raw sbarcherà su Netfilx a partire da inizio 2025 sulla base di un ricchissimo contratto decennale. SmackDown, invece, a partire dal prossimo autunno sbarcherà su USA(dove ora va inRaw), lasciando FOX. Per gli ultimi mesi delsi era posto un problema di “copertura” per lo show rosso del lunedì sera, problema che ora è stato risolto. Raw su USAanno WWE e NBC Universal (proprietaria del canale USA), come reso noto dai vertici di TKO Group, hanno trovato un accordo per quanto riguarda la messa indi Raw per gli ultimi mesi del. Sulla base di ...