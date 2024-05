Eurolega - stabiliti gli incroci delle final four | ecco il calendario

(Di giovedì 9 maggio 2024) Con le vittorie anche un po’ a sorpresa sul campo del Barcellona e su quello del Monaco, Olympiacos e Fenerbahce sono state le ultime due squadre capaci di conquistare il pass per ledi. Hanno raggiunto così in semie sia il Real Madrid, che aveva liquidato in tre gare il Baskonia, che il Panathinaikos che invece aveva superato dopo 5 gare il Maccabi Tel Aviv, sopendo anche le polemiche che erano derivate dagli arbitraggi di gara 1. Insomma, tutto apparecchiato per une di stagione che si preannuncia socppiettante e allora andiamo a vedere quando si svolgeranno le partite.gliCrediti foto: Turkish Airlines EuroLeague ...

Mancavano due nomi per le Final Four che si disputeranno dal 24 al 26 maggio alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E con Real Madrid e Panathinaikos già qualificate, a giocarsi gli ultimi due posti in gara-5 erano Monaco - Fenerbahce e ...

Serata incredibile per le ultime due gare-5 dei quarti di Final e dell’ Eurolega 2023 / 2024 , che ha così completato il quadro delle qualificate alle Final Four . Si tratta di Fenerbahce e Olympiacos , che contro pronostico hanno vinto in trasferta nelle ...

Eurolega, le qualificate alle Final Four - eurolega, le qualificate alle final Four - All’Uber Arena di Berlino. La prima squadra a strappare il pass per la finale è stata il Real Madrid che non ha lasciato scampo al Baskonia – entrato ai playoff con l’ottavo posto in griglia dopo aver ...

El Barça cae en el Palau ante el Olympiacos y se queda fuera de la Final Four - El Barça cae en el Palau ante el Olympiacos y se queda fuera de la final Four - El Barça pierde su billete para la final Four tras perder ante el Olympiacos. El equipo griego será el rival del Real Madrid en Berlín ...

EUROLEGA: GLI ORARI di SEMIFINALI e finali - eurolega: GLI ORARI di SEMIfinalI e finali - Venerdì 24 maggio si giocheranno le due semifinali di eurolega a Berlino. A scendere in campo alle 18 saranno Panathinaikos e Fenerbahce, mentre ...