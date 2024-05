Francesco Benigono - nuovo orrore dopo L’Isola dei Famosi | choc contro Luxuria

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 9 maggio 2024) Personaggi tv.Benigno, ex concorrente de “dei”, è finito nuovamente al centro delle polemiche in seguito alle sue ultime dichiarazioninei confronti di Vladimir. Scopriamo insieme che cosa è successo e qual è stata la reazione della conduttrice del reality show di Canale Cinque.Leggi anche: Stash, la brutta notizia sul cantante: cosa gli è successo Leggi anche: Mentana ai ferri corti con Lilli Gruber, ora interviene La7Benigno, è ancora polemica sulla squalifica da “dei” La polemica diBenigno in merito alla sua eliminazione da “dei” continua a non placarsi. L’ex naufrago era stato squalificato per ...