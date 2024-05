Sovrapprezzi sulle multe | ora arrivano le maxi sanzioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'Antitrust ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. Secondo l'Autorità, le sei società imponevano "una fee...

Bruges Fiorentina , Italiano dà lezioni di calcio a Hayen: i voti e le statistiche dei quotidiani sportivi e non Il Corriere della Sera oggi descrive così ciò che ha visto ieri sera in Belgio: «Spreca, soffre e rischia, ma è in finale. Una ...

L’Italia sogna di portare ben nove squadre in Europa per la stagione 2024/2025. Un’ipotesi che sino a qualche mese fa sembrava utopistica e che invece, settimana dopo settimana, si sta facendo sempre più strada. Con la qualificazione alla finale di ...

Authority: multa di 18 milioni per alcune imprese di autonoleggio - Authority: multa di 18 milioni per alcune imprese di autonoleggio - L’Authority garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget italia, Hertz italiana, Centauro rent a Car Italy, ...

Antitrust, multa da oltre 18 milioni ad alcune imprese autonoleggio per clausole vessatorie - Antitrust, multa da oltre 18 milioni ad alcune imprese autonoleggio per clausole vessatorie - (Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget italia, Hertz italiana, Centauro rent a C ...

L’Antitrust sanziona per 18 milioni le imprese di autonoleggio: clausole vessatorie - L’Antitrust sanziona per 18 milioni le imprese di autonoleggio: clausole vessatorie - Roma, 9 mag. (askanews) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget italia, Hertz italiana, Centa ...