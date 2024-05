Maldini | Io custode del milanismo? La storia va conosciuta e rispettata

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, ex capitano ed ex dirigente del Milan, così sul forte legame che ha con i rossoneri. Questioni di famiglia. Le dichiarazioni

Maldini: “Sarò sempre riconoscente con il Milan, l’esperienza da…” - maldini: “Sarò sempre riconoscente con il Milan, l’esperienza da…” - Paolo maldini torna a parlare. Questa mattina Radio Serie A ... Cose che ho dichiarato da calciatore, poi passando dirigente le avrei volute cancellare" Ti senti il custode del milanismo "Non lo so.