(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – "Lanon può essere aumentata 'per'. Dobbiamo rivoluzionare ilapproccio al tema e varare misure concrete che consentano alle coppie che vorrebbero avere figli di superare quegli ostacoli. Ed è necessario comprendere che ogni nuova nascita non appartiene solo alla sua famiglia, ma investe tutta la società, che per questo

Natalità, De Palo: "Il desiderio di avere figli in Italia è forte, solo 2% è no - child" - ... lo certifica l'Istat, i no - child nel nostro Paese rappresentano il 2% della popolazione. Il ... Lo ha detto Luigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità incontrando i giornalisti agli ...

Conte: "La natalità non si può aumentare per decreto, investiamo nel nostro avvenire" - Nella natalità dobbiamo investire, perché stiamo investendo nel nostro avvenire". "La crisi della denatalità è un tema di cruciale importanza per il futuro del nostro Paese" che "incide sullo stato ...