Certe cose nel calcio non si riescono a spiegare. L’ennesima rimonta nel finale del Real Madrid in Champions League ha regalato ai Blancos la possibilità di alzare al cielo la quindicesima Coppa dalle grandi orecchie. Il merito va sicuramente a ...

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la partita di semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco e la stampa tedesca grida allo scandalo. La gara in Spagna è salita alla ribalta soprattutto per il gol annullato ai tedeschi nel ...

Vinicius da Pallone d'Oro, ora è lui il Real Madrid. Mbappé è avvisato - Vinicius da Pallone d'Oro, ora è lui il real madrid. Mbappé è avvisato - `Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi`. Il real madrid ha fatto valere ancora una volta la sua legge contro il Bayern Monaco e la sbornia per l`incredibile.

Lo scandalo del Bernabeu conferma che il calcio non può più stare senza Var - Lo scandalo del Bernabeu conferma che il calcio non può più stare senza Var - Non che ce ne fosse bisogno, ma il caotico finale della sfida tra real madrid e Bayern Monaco che ha spedito gli spagnoli a Wembley a giocarsi la Champions League, ha dimostrato ancora una volta come ...

La Barba al Palo - Un Italiano a Firenze, e uno a Madrid - La Barba al Palo - Un Italiano a Firenze, e uno a madrid - ROMA (ITALPRESS) - Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, esalta le doti del tecnico dei viola e di quello del real, capaci di condurre le loro squadre ad una finale europea.ic/mc/gtr] ...